مروة ناجي لـ "دوت الخليج الفني": أغاني المهرجانات فرضت نفسها على الساحة.. أرغب في غناء دويتو مع هؤلاء النجوم.. وتكشف أعمالها المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - صاحبة صوت ساحر وإحدى نجمات دار الأوبرا، تؤمن بأن الطرب الأصيل هو مستقبل الأغنية وحياتها عبارة عن محطات فنية بدأت بالغناء تستعد لطرح أغنية "حالنا" وكان لـ"دوت الخليج الفني" هذا الحوار:

حدثينا عن تصوير كليب "حالنا"؟

في البداية كنت أرغب جدًات في تصويرها على طريقة الفيديو كليب خاصة أنها ميكس غريب ما بين الدراما والبهجة، وكنت أفضل أن يكون تصوير الأغنية ميكس أيضًا كما هو الحال بالنسبة لكلماتها.

وبدأنا الاعداد للكليب واليوم كان أول يوم تصوير والأغنية كلمات محمود زكريا والحان حاتم عزت وتوزيع عمرو خضري.

والاغنية قريبة لقلبي جدا وكل واحد هيسمعها هيشوف نفسه فيها والأغنية قريبة لينا ولطبيعتنا وقريبة لكل حد حسب المود بتاعه.

متى موعد إصدارها؟

في خلال 5 أيام سيتم طرح الأغنية خاصة أننا وضعنا الرتوش الأخيرة.

ما هي أكتر أغنية قمتي بغنائها ويحبها أبنائك؟

أغنية "حبيت من قلبي" وأغنية "حدوتة".

نبارك لك زواجك.. ما الرسالة التي توجهيها لزوجك؟

أقوله ربنا يخليك ليا وهو فعلا نعم السند والضهر وهو من أكثر الناس اللي وقفت جنبي الفترة اللي فاتت وقدر ينظم لي شغلي واقوله ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك وتاعباك معايا

هل من الممكن أن تغني مهرجانات في المستقبل؟

معنديش أزمة أقدم أي لون فني ولكن بشرط ان الكلمات والألحان تكون مناسبة ولطيفة.

في حال رغبتك في تقديم دويتو شعبي مع من سيكون؟

بحب شيبة جدا وأتمنى أقدم معاه دويتو إضافى إلى مصطفى حجاج ورضا البحراوي، وكنت بحب حسن الأحمر الله يرحمه.

من أكثر فنان تتمني تتعاوني معه في "دويتو"؟

كنت أتمنى عمل دويتو مع الكينج واتحقق الحلم في حفلة غنيت معاه وقتها وطبعا نفسي أعمل "دويتو" مع الهضبة ومع الفنان كاظم الساهر، بالإضافة إلى أمنيتي عمل دويتو مع وائل كفوري وحسين الجسمي وكذلك تامر حسني اللي بيمر بحالة نشاط فني وسعيدة وفرحانة به جدا واتمني العمل معه اكيد.

ومن الأصوات اللي بحبها جدا وأتمنى التعاون معها محمد محي وأعشق غناه وصوته منذ الصغر، وكذلك بهاء سلطان.

ماذا ستقدمين في المسرح الاستعراضي مستقبلا؟

سأشارك في مسرحية " ألمظ وسي عبده" وسعيدة جدا بمشاركة اخويا وصديقي وائل الفشني الذي سيقدم دور "عبده الحامولي" وسيكون مخرج هذا العمل هو مازن الغرباوي وسعيدة بخطة عمل مازن في هذه المسرحية وهو مخطط لكل شيء يخص المسرحية.

وسأقدم دور "ألمظ" والمسرحية ممتدة لشهر فبراير بمشيئة الله.

ما هي خطتك المقبلة هل ستصدرين البوم جديد أو من الممكن أن تتجهي للعمل كممثلة في الأفلام والمسلسلات؟

طوال الفترة المقبلة سيكون تركيزي في المسرح ومن الممكن المشاركة بتقديم تتر مسلسل أو فيلم لكن سيكون الأغلب هو العمل في المسرح.

ما هو أكثر عمل تابعتيه وكنتي تتمني المشاركة فيه؟

مسلسل الاختيار لأنه فعلا من أكثر المسلسلات متابعة مز جميع الفئات العمرية الكبير والصغير كان يتابع العمل وكان ابني الصغير يتابع العمل بشكل دائم وتعلق بالعمل.

لماذا لا تخططين لطرح ألبوم خلال الفترة المقبلة؟

لا أحبذ بعد غياب طويل أن أقوم بإصدار ألبوم كامل حتى لا تنجح أغنية وتأخذ حقها على حساب أخرى، وأنا أريد أن أصدر كل أغنية الناس تبدأ تحفظها وتتفاعل معها ثم أصدر أغنية أخرى وهكذا.

من هم أبرز الفنانين الذين يقدمون لك الدعم ويقومون بتهنئتك بكل ما هو جديد؟

جميع الفنانين قاموا بتهنئتي وانا محظوظة للغاية بحب الناس.

شعراء وملحنين كانوا يدعموني ويطالبوني بتقديم الأفضل طوال الفترة الماضية، وهذا جعل فرحتي مضاعفة.

وأتمنى أن يستمر هذا الدعم بشكل دائم وان أكون عند حسن ظن الجميع.