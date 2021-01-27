ندى موسى تنشر صورًا من كواليس مسلسلها الجديد بين السما والأرض

نشرت الفنانة ندى موسى صورًا جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ندى موسى على الصورة: أول يوم تصوير بين السما والارض... كريمة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

وشاركت ندي موسي في مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان 2020 بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبري، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.

وكانت قد تصدرت الفنانة الشابة ندى موسى تريند محرك البحث بعد ما ردّت بلطف على متابع عبر صفحتها بموقع انستجرام، برغم الهجوم الشرس الذي تلقته منه.

البداية عندما نشرت ندى صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة: لتتلقى تعليقا من أحد المتابعين يقول: ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث...، إلا أن ندى ردت: شكرا أتمنالك كل خير و سعادة.

كانت ندي موسي قد أثارت جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها مؤخرا، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.

بينما رفضت ندى موسى الكشف عن حقيقة الأمر، واكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: "سبتو كل حاجة و بتتكلمو في الصليب و المصحف.. هندوسية ارتاحتو".