ما الذي يجمع بين نيللي كريم وكريم عبدالعزيز؟

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عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 01:39 صباحاً - شوقت النجمة المصرية نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عبر انستغرام لعمل جديد تحضره مع الممثل المصري كريم عبدالعزيز، ونشرت صورة تجمعهما وعلقت: “قريباً”.
وأثارت نيللي بهذه الصورة حيرة الجمهور الذي عبر عن شوقه متسائلاً عن طبيعة العمل الذي يحضره النجمان.
وقد شاركت نيللي وكريم معاً في العديد من الأعمال السينمائية التي تنوعت بين الكوميدي والرومانسي والإثارة، وكان الجزء الأول من فيلم “الفيل الأزرق” الصادر في 2014 هو العمل السينمائي الأول الذي يجمع بينهما، لتتوالى بعدها الكثير من الأعمال ومنها “الفيل الأزرق 2″ و”البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين” وفيلم “الفارس”.
على جانب آخر، تستعد نيللي لأداء دور البطولة في مسلسل “طبع الحياة” المقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي 2021، وهو من وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل غروب.
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