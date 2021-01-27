داليا مصطفى تتبادل نظرات الحب بينها وبين شريف سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، وكان الاثنين يجلسان في وضع رومانسي معتمدين على نظرات الحب.