شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج محمد سعد “اللمبي” بالفنانة البحرينية شيماء سبت -صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 27 يناير 2021 02:38 صباحاً - نتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع كلا من الفنان المصري محمد سعد والمشهور بشخصية اللمبي وبين الفنانة البحرينية شيماء سبت مكتوب عليها زوجة الفنان محمد سعد. شيماء سبت تحسم الجدل حول حقيقة الصور حسمت الفنانة البحرينية، شيماء سـبت، الجدل الحاصل نتيجة الصورة المنتشرة والتي تقول أنها متزوجة من الفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية “اللمبي”. حيث غزت مواقع التواصل الصورة التي تجمعهما معاً ومكتوب عليها: “زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية”. وأعادت الفنانة شيماء نشر الصورة المتداولة عبر حسابها بتطبيق سناب شات، مؤكدة أنها ليست بزوجته، مضيفة في موضحة على الصورة مايلي:

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