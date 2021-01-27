تفاصيل محاضرة المجلس الأعلى للثقافة بشأن "النشر العلمي للناشئين"

وأدار المحاضرة الدكتور حسين البنهاوي عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، حول موضوع "النشر العلمي للناشئين". وذكر بيان أصدره المجلس أن المحاضرة نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور خالد العامري.

القاهرة - محمد ابراهيم - قام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بتنظيم محاضرة للدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد بكلية الطب جامعة المنوفية.

عقدت المحاضرة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتم بثها مباشرة عبر حسابات المجلس بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت الفاعلية تطبيق الاجراءات الاحترازية كافة؛ بهدف الوقاية من فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره.