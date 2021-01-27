أبطال فيلم "وقفة رجال" في ضيافة برنامج سهرانين .. تفاصيل

يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" ضيوفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

و يأتي ظهور الفنان ماجد الكدواني بعد غياب طويل عن البرامج التليفزيونية، وبمشاركة الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب والمطرب أبو.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.