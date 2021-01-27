يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" ضيوفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.
و يأتي ظهور الفنان ماجد الكدواني بعد غياب طويل عن البرامج التليفزيونية، وبمشاركة الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب والمطرب أبو.
يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.
برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال فيلم "وقفة رجال" في ضيافة برنامج سهرانين .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.