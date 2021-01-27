شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة صورة تجمع الفنان محمد سعد، بالفنانة البحرينية شيماء سبت معلقين "زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية". وكشفت الممثلة البحرينية شيماء سبت، حقيقة زواجها من الفنان محمد سعد من خلال حسابها الرسمى بموقع "سناب شات". وقالت شيماء سبت: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدًا. للتوضيح فقط".

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