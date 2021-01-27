ناهد السباعي لـ"دوت الخليج الفني": مقارنتي بجدي فريد شوقي لاتزعجني.. وهذه أقرب أعماله إلى قلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة ناهد السباعي أن مقارنتها بجدها الراحل الفنان الكبير فريد شوقي لاتزعجها نهائيًا وهي شرف لها بالأساس.

وقالت لـ"دوت الخليج الفني"، إن من أكثر الأفلام القريبة من قلبها لجدها فريد شوقي"يارب ولد، كلمة شرف، بداية ونهاية، ٣٠ يوم فى السجن".

وتعد الفنانة ناهد السباعي من أصول فنية عريقة، فهى حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدي سلطان، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" وفاز في مهرجان كان عام 2012.

