هاشتاج الصدارة مطلب يا زمالك تريند تويتر.. ومغردون: كونوا على الوعد يا وحوش

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # الصدارة مطلب يا زمالك تشجيعاً ودعماً لفريق الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

وحوش الزمالك راجعين ، والصدارة ناويين

لن نقبل بغير الصدارة ، وكلنا ثقه فيك وفي رجال الزمالك

انتم افضل فرقة موجودة كونوا علي الوعد والصدارة بأمر الله ، رجااال وديما واثقين فيكم

الكورة فى ملعبكم الصدارة قدامكم ..العب برجولة . حارب ع البطولة

الفرصه دى ما بتجيش كتير ناخد بالنا واحنا كلنا ثقة في ربنا وفيكم كل الدعم يا رجالة

و كان المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك قد نفى ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع نادي سانت ايتيان الفرنسى لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق .

وقال المستشار هشام إبراهيم إن باب المفاوضات مع سانت ايتيان الفرنسى بشأن بيع مصطفى محمد اغلق تماما .

وشدد على أن إدارة الزمالك لا تمانع فى احتراف مصطفى محمد بأى ناد آخر وفقا للعرض المالى المقدم وبما يليق بمكانة وتاريخ الزمالك وبإمكانيات مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك.