رفقة والدتها.. كنزي دياب تشارك جمهورها صورة لها من طفولتها

شاركت كنزي عمرو دياب، ابنة زينة عاشور، الزوجة الثانية للهضبة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت كنزي دياب بصورة لها من طفولتها برفقة والدتها زينة عاشور .

يذكر ان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.