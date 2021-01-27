ليلى علوي تسترجع ذكرياتها مع ابنها بصور نادرة ورسالة مؤثرة:"سندي وضهري في الحياة"

ليلى علوي نشرت عدة صور لها مع ابنها خالد، وتغزلت به ووجهت إليه رسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام، وكشف عدة جوانب جديدة في علاقتها به.

ليلى علوي تتغزل بابنها خالد

وشاركت الفنانة ليلى علوي الجمهور اليوم صوراً جديدة ونادرة لها مع ابنها خالد، ونشرت لحظات لهما في طفولته، وكذلك صوراً له في شبابه، وتغزلت به برسالة خاصة على انستقرام، وقالت بها:" أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة اتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه دوت الخليج اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا".

رسالة مؤثرة من ليلى علوي لابنها

وأضافت ليلى علوي في رسالتها المؤثرة لابنها خالد:" بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب.. خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر".

وتفاعل عدد من النجوم مع رسالة ليلى علوي المؤثرة لابنها خالد، وعلقوا على صورهما معاً ومنهم الفنانة أنغام التي قالت لها:" ماشاءالله ربنا يحفظه ويسعده وتشوفيه انجح الناس ويبارك فيه ويخليكي ليه يارب يا أحلي ام في الدنيا"، وعلقت الفنانة نادية الجندي وقالت:" ربنا يخليهولك ويحفظه يارب ماشاء الله"، وكذلك الفنانة سميرة سعيد التي علقت:" ربنا يخليهولك"، بالإضافة إلى عدة تعليقات من كندة علوش ورانيا يوسف وغيرهن.

نشاط مكثف لليلى علوي على السوشيال ميديا

وخطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار في أكثر من مناسبة بسبب تواجدها المكثف على السوشيال ميديا وانستقرام في الفترة الأخيرة، ونشرت منذ يومين صورة لها من فترة مراهقتها، وعلقت عليها:" صور الأبيض والأسود دايما مليانة حكايات وتفاصيل"، وتشارك الجمهور دائماً صور كواليس أعمالها الفنية على انستقرام، بالإضافة إلى صورها مع ابنها خالد، والذي تحرص ان تشارك الجمهور بأبرز لحظاتها معه في كل مناسبة.