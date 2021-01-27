شيرين عبد الوهاب تجتمع مع أصالة للمرة الأولى بحفل في الشارقة

مفاجآت جديدة في حفلات 2021 بالإمارات، وأبرزها أول حفل يجمع بين شيرين عبد الوهاب وأصالة في الشارقة، وذلك بعد تأجيل حفل راشد الماجد في مهرجان دبي للتسوق.

أول حفل يجمع شيرين وأصالة في الشارقة

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن مفاجأة كبيرة في حفلات 2021، إذ تجتمع أصالة مع شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى معاً في حفل غنائي، وذكر البرنامج أن الحفل سيقام يوم 19 فبراير المقبل على مسرح المجاز "خورفكان" بالشارقة، وذلك في ثاني الليالي الغنائية على المسرح والذي افتتح في بداية العام الجاري بحفل مشترك بين الفنان حسين الجسمي وأنغام.

الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب في 2021

ويعتبر حفل الشارقة، هو الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب في عام 2021، بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد عن الأضواء والظهور في المناسبات الفنية، وهو ما يعتبر مفاجأة كبيرة لجمهورها، بالإضافة إلى مشاركتها الأولى للفنانة أصالة، والتي يعتبر حفلها الثاني في 2021، بعد حفلها الأونلاين المنتظر اليوم الأربعاء في سهرات "ضيف بدر" مع الفنان عبادي الجوهر.

تأجيل حفل الفنان راشد الماجد في دبي

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان دبي للتسوق تأجيل حفل الفنان راشد الماجد والفنان وليد الشامي، والتي كان من المقرر إقامتها في يوم 29 يناير، وذلك بسبب حالة الحداد التي يعيشها وراشد الماجد بعد وفاة والدته، وذكرت الإدارة في بيانها عن الحفل:" تم تغيير موعد الحفل الختامي نظراً للظروف المؤسفة التي تمر بها عائلة الفنان راشد الماجد، جميع التذاكر التي تم شرائها ستكون سارية إلى الموعد الجديد، لإلغاء التذاكر يرجى التواصل مع نقاط الشراء الرسمية من تاريخ الإعلان حتى 1 فبراير علماً أن مدة الاسترداد ستستغرق 21 يوماً".

وودع الفنان راشد الماجد والدته الأسبوع الماضي، ووجه رسالة إلى الجمهور بعد جنازة والدته، وأجلت أدارة مهرجان دبي للتسوق حجز التذاكر قبل تأجيل الحفل، وأحيا عدد من النجوم مؤخراً حفلات في مهرجان دبي الفترة الأخيرة وآخرهم الفنان عمرو دياب والذي احتفل بألبومه الجديد مع جمهوره في دبي من خلال المهرجان.