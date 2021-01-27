أحمد عز وماجدة زكي يحتفلان بعيد ميلاد صلاح عبد الله في كواليس مسلسلهم الجديد.. بالصور

صلاح عبد الله واصل احتفالاته بعيد ميلاده الـ 67، وذلك بعد عودته لتصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والذي احتفل أبطاله بصلاح عبد الله وعلى رأسهم أحمد عز وماجدة زكي.

ماجدة زكي في أحدث ظهور بحفل عيد ميلاد صلاح عبد الله

وظهرت الفنانة ماجدة زكي لأول مرة في كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"، وظهرت مرتدية الكمامة في الكواليس بعد غياب، وبعد عودتها الفنية من خلال المسلسل، واحتفلت مع الفنان أحمد عز وبقية صناع المسلسل بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله الـ67، والمشارك في بطولة المسلسل.

صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده منذ الأمس، وسط اهتمام كبير من النجوم في الوسط الفني، ونشر معظمهم رسائل وصور معه وهنئوه بعيد ميلاده، وهو ما جعله يرد برسالة مؤثرة عل انستقرام بعد الاحتفالات بعيد ميلاده، وتذكر أشقائه الراحلين وقال في تعليقه:" في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم، كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك، فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي.. أحسن ختامي يا الله".

ونشر صلاح عبد الله صورة له مع أحفاده، من احتفاله بعيد ميلاده العام الماضي، وعلق على الصورة قائلاً:" في ذكرى يوم مولدي السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم أطيب الطيبين،صورة مالسنة اللي فاتت بكل اللي فات مالسنين، أحفادي، كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لإسعادي.. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم قولوا آمين".

تفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة"

وعلى الجانب الفني، يشارك صلاح عبد الله مع عدد من النجوم بطولة مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي سيعرض في شهر رمضان 2021، وذلك بعد فترة توقف كبيرة نتيجة كورونا"، ويشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" كل من أحمد عز، هند صبري، في أول تعاون درامي بينهما، بالإضافة إلى الفنان هشام سليم، ماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.