محمد ثروت لـ"دوت الخليج الفني": أحداث "بين السما والأرض" لم تتغير.. والحلقات مكتوبة بطريقة تمنع الملل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ثروت عن تفاصيل مسلسه الجديد "بين السما والأرض"، الذي يستعد التي يستعد له، خلال الفترة القادمة .

وقال لـ"دوت الخليج الفني" إن ما جذبنه للمسلسل أنه كان فيلمًا قديماً بالأساس فهذا سيشوق الناس لمتابعته، والشئ الثاني الذي جذبه أن الحلقات مكتوبة بطريقة جميلة تمنع الملل.

واستكمل ثروت حديثه قائلاً:" تم تغيير أشياء بسيطة بسبب إختلاف الوقت لكن الأحداث في المسلسل لم تتغير، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين"

وتدور قصة العمل داخل أسانسير، حيث يتعرض مجموعة من الأشخاص للتواجد داخله لفترة طويلة بسبب عطل فنى، خلال مباراة مهمة لفريقى الأهلى والزمالك، وسبق أن تم تقديم الرواية فى السينما عام 1959، بالاسم نفسه.

ويشارك في العمل كلاً من هانى سلامة،أحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزى، محمود الليثى، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان.

