إنجى المقدم ضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"

انضمت الفنانة إنجي المقدم لفريق مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وانتاج شركة سينرجى.