ننشر القائمة الكاملة لترشيحات جوائز ”Spirit Awards”

كشف المنظمون لجوائز الروح المستقلة للأفلام "Independent Spirit Awards" عن قائمة ترشيحات جوائز نسختها الـ36، والتي يتم إعلان الفائزين بها في 23 أبريل المقبل بشكل افتراضي.

تصدر فيلم الدراما "Never Rarely Sometimes Always" القائمة بـ7 ترشيحات، تلاه فيلم "Minari" بـ6 ترشيحات، فيما حجز "Nomadland" و"Ma Rainey’s Black Bottom" 5 ترشيحات لكل منهما.

تأسست الجائزة عام 1984، وتقدَّم للأفلام المستقلة التي تقلّ ميزانيتها عن 20 مليون دولار، وتُعد الجائزة محطة مهمة في اكتشاف المواهب الجديدة بعالم صناعة السينما الأمريكية.

وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الجوائز:

أفضل فيلم

First Cow

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

Never Rarely Sometimes Always

Nomadland

أفضل مخرج

لي إيزاك تشيونج - Minari

إيمرالد فينيل - Promising Young Woman

إليزا هيتمان - Never Rarely Sometimes Always

كيلي ريتشاردت - First Cow

كلوي تشاوي - Nomadland

جائزة العمل الأول

I Carry You With Me

The 40 Year Old Version

The Sound of Metal

Miss Juneteenth

Nine Days

أفصل ممثلة رئيسية

نيكول بيهاري - Miss Juneteenth

فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom

سيدني فلانيجان - Never Rarely Sometimes Always

جوليا جارنر - The Assistant

فرانسيس ماكدورماند - Nomadland

كاري موليجان - Promising Young Woman

أفضل ممثل

ريز أحمد - Sound of Metal

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

روب مورجان - Bull

ستيفن يان - Minari

أدارش جوراف - The White Tiger

أفضل ممثلة مساعدة

ألكسيس شيكازي - Miss Juneteenth

يري هان - Minari

فالري ماهافي - French Exit

تاليا رايدر - Never Rarely Sometimes Always

يوه جونج يون - Minari

أفضل ممثل مساعد

كولمان دومينيجو - Ma Rainey’s Black Bottom

أوريون لي - First Cow

بول راسي - Sound of Metal

جلين تورمان - Ma Rainey’s Black Bottom

بينديكت وونج - Nine Days

أفضل سيناريو

Bad Education

Minari

The Half of It

Never Rarely Sometimes Always

Promising Young Woman

جائزة السيناريو الأول

The Assistant

Lapsis

Miss Juneteenth

Palm Springs

Straight Up

أفضل تصوير سينمائي

She Dies Tomorrow

Bull

The Assistant

Never Rarely Sometimes Always

Nomadland

أفضل فيلم وثائقي

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Time

The Mole Agent

أفضل فيلم أجنبي

Bacurau

The Disciple

Night of the Kings

Preparations to be Together for an Unknown Period of Time

Quo Vadis، Aida?