ننشر القائمة الكاملة لترشيحات جوائز ”Spirit Awards”

كشف المنظمون لجوائز الروح المستقلة للأفلام "Independent Spirit Awards" عن قائمة ترشيحات جوائز نسختها الـ36، والتي يتم إعلان الفائزين بها في 23 أبريل المقبل بشكل افتراضي. تصدر فيلم الدراما "Never Rarely Sometimes Always" القائمة بـ7 ترشيحات، تلاه فيلم "Minari" بـ6 ترشيحات، فيما حجز "Nomadland" و"Ma Rainey’s Black Bottom" 5 ترشيحات لكل منهما. تأسست الجائزة عام 1984، وتقدَّم للأفلام المستقلة التي تقلّ ميزانيتها عن 20 مليون دولار، وتُعد الجائزة محطة مهمة في اكتشاف المواهب الجديدة بعالم صناعة السينما الأمريكية. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الجوائز: أفضل فيلم First Cow Ma Rainey’s Black Bottom Minari Never Rarely Sometimes Always Nomadland أفضل مخرج لي إيزاك تشيونج - Minari إيمرالد فينيل - Promising Young Woman إليزا هيتمان - Never Rarely Sometimes Always كيلي ريتشاردت - First Cow كلوي تشاوي - Nomadland جائزة العمل الأول I Carry You With Me The 40 Year Old Version The Sound of Metal Miss Juneteenth Nine Days أفصل ممثلة رئيسية نيكول بيهاري - Miss Juneteenth فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom سيدني فلانيجان - Never Rarely Sometimes Always جوليا جارنر - The Assistant فرانسيس ماكدورماند - Nomadland كاري موليجان - Promising Young Woman أفضل ممثل ريز أحمد - Sound of Metal تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom روب مورجان - Bull ستيفن يان - Minari أدارش جوراف - The White Tiger أفضل ممثلة مساعدة ألكسيس شيكازي - Miss Juneteenth يري هان - Minari فالري ماهافي - French Exit تاليا رايدر - Never Rarely Sometimes Always يوه جونج يون - Minari أفضل ممثل مساعد كولمان دومينيجو - Ma Rainey’s Black Bottom أوريون لي - First Cow بول راسي - Sound of Metal جلين تورمان - Ma Rainey’s Black Bottom بينديكت وونج - Nine Days أفضل سيناريو Bad Education Minari The Half of It Never Rarely Sometimes Always Promising Young Woman جائزة السيناريو الأول The Assistant Lapsis Miss Juneteenth Palm Springs Straight Up أفضل تصوير سينمائي She Dies Tomorrow Bull The Assistant Never Rarely Sometimes Always Nomadland أفضل فيلم وثائقي Collective Crip Camp Dick Johnson Is Dead Time The Mole Agent أفضل فيلم أجنبي Bacurau The Disciple Night of the Kings Preparations to be Together for an Unknown Period of Time Quo Vadis، Aida?

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