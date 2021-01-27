ننشر القائمة الكاملة لترشيحات جوائز ”Spirit Awards”

كشف المنظمون لجوائز الروح المستقلة للأفلام "Independent Spirit Awards" عن قائمة ترشيحات جوائز نسختها الـ36، والتي يتم إعلان الفائزين بها في 23 أبريل المقبل بشكل افتراضي.
تصدر فيلم الدراما "Never Rarely Sometimes Always" القائمة بـ7 ترشيحات، تلاه فيلم "Minari" بـ6 ترشيحات، فيما حجز "Nomadland" و"Ma Rainey’s Black Bottom" 5 ترشيحات لكل منهما.
تأسست الجائزة عام 1984، وتقدَّم للأفلام المستقلة التي تقلّ ميزانيتها عن 20 مليون دولار، وتُعد الجائزة محطة مهمة في اكتشاف المواهب الجديدة بعالم صناعة السينما الأمريكية.
وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الجوائز:
أفضل فيلم
First Cow
Ma Rainey’s Black Bottom
Minari
Never Rarely Sometimes Always
Nomadland
أفضل مخرج
لي إيزاك تشيونج - Minari
إيمرالد فينيل - Promising Young Woman
إليزا هيتمان - Never Rarely Sometimes Always
كيلي ريتشاردت - First Cow
كلوي تشاوي - Nomadland
جائزة العمل الأول
I Carry You With Me
The 40 Year Old Version
The Sound of Metal
Miss Juneteenth
Nine Days
أفصل ممثلة رئيسية
نيكول بيهاري - Miss Juneteenth
فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom
سيدني فلانيجان - Never Rarely Sometimes Always
جوليا جارنر - The Assistant
فرانسيس ماكدورماند - Nomadland
كاري موليجان - Promising Young Woman
أفضل ممثل
ريز أحمد - Sound of Metal
تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom
روب مورجان - Bull
ستيفن يان - Minari
أدارش جوراف - The White Tiger
أفضل ممثلة مساعدة
ألكسيس شيكازي - Miss Juneteenth
يري هان - Minari
فالري ماهافي - French Exit
تاليا رايدر - Never Rarely Sometimes Always
يوه جونج يون - Minari
أفضل ممثل مساعد
كولمان دومينيجو - Ma Rainey’s Black Bottom
أوريون لي - First Cow
بول راسي - Sound of Metal
جلين تورمان - Ma Rainey’s Black Bottom
بينديكت وونج - Nine Days
أفضل سيناريو
Bad Education
Minari
The Half of It
Never Rarely Sometimes Always
Promising Young Woman
جائزة السيناريو الأول
The Assistant
Lapsis
Miss Juneteenth
Palm Springs
Straight Up
أفضل تصوير سينمائي
She Dies Tomorrow
Bull
The Assistant
Never Rarely Sometimes Always
Nomadland
أفضل فيلم وثائقي
Collective
Crip Camp
Dick Johnson Is Dead
Time
The Mole Agent
أفضل فيلم أجنبي
Bacurau
The Disciple
Night of the Kings
Preparations to be Together for an Unknown Period of Time
Quo Vadis، Aida?
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