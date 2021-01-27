”قابل للكسر” في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء

أعلن المخرج أحمد رشوان عن مشاركة فيلمه "قابل للكسر" في مهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، حيث يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ونشر رشوان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة قال فيها: "يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة.. مازالت المهرجانات السينمائية تعقد في زمن الكورونا.. لسه مكملين، ولسه السينما والسينمائيين مكملين.. شكرا لإدارة المهرجان وللأستاذ الناقد المغربي الكبير حمادي جيروم رئيس المهرجان.".

وكان رئيس المهرجان قد أعلن عن موعد انعقاده في اللفترة من 27 إلى 31 من الشهر الحالي، على أن يتم اقامته أونلاين بسبب جائحة كورونا، وقال في تصريحات صحفية "سيكون مهرجانا رقميا، وتعد اقامته من باب الاحتفاء والتقدير للسينما المستقلة التي تشهد تصاعدا واضحا في الإنتاج، كما يهدف المهرجان إلى دعم الشباب السينمائي المستقل.".

يشار إلى أن فيلم "قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.