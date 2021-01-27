محمد سامي يواصل تصوير نسل الأغراب

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد " نسل الاغراب " للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل .

ونشر محمد سامى صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وعلق علي الصورة: "مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان 2021 للمخرج والمؤلف محمد سامى وللمنتج تامر مرسى". مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.

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