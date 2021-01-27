نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدًا، تطمئن فيه جمهورها على حالتها الصحية من خلال خاصية استوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # رجعوا ايمن حفني_الزمالك دعما له بعد أن أعلن عن رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك وختام مشواره داخل القلعة البيضاء ،و اعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك.
نشر الفنان نادر حمدي صورًا جديدة من حفل زفافه علي المنتجة سارة حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة جديدة لها، رفقة رامز جلال، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الفنانة هاجر أحمد، فيديو جديدًا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. نيرمين الفقي تقع ضحية برنامج رامز جلال 2021.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين دفاعا عن فستان زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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