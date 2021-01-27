بدء تصوير مسلسل ”ضد الكسر” للنجمة نيللي كريم

بدأ المنتج جمال العدل تصوير أولى مشاهد مسلسله التليفزيوني الجديد "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم وذلك داخل أحد أحياء القاهرة.

المسلسل من المقرر أن ينافس به صناعه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد حققت العام الماضي نجاحا بمسلسلها الرمضاني الكوميدى 100 وش من إنتاج العدل جروب، وشاركها في بطولته الفنان أسر ياسين بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين منهم إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، والمسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.