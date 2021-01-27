شاهد.. ندي بسيوني تعلق على تعادل الأهلي بدون أهداف أمام نادي بيراميدز

علقت الفنانة الشهيرة ندي بسيوني، المعروف انتمائها للنادي الأهلي، على تعادل النادي الأهلي بالأمس، بدون أهداف أمام نادي بيراميدز. وكتبت ندي بسيوني عبر حسابها على تويتر: "هدف الأهلي صحيح 100 % ضربة جزاء الاهلي صحيحة 100 %" وأضافت ندي بسيوني: " لا صحة لوجود ضربة جزاء للمنافس ! ومع ذلك قولنا الأهلي ادائه كان ضعيف وحملنا الاداء النتيجة، لا نجيد التعايش في أدوار الضحية والمظلومية الزائفة".

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