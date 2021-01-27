بحضور الرئيس السيسي.. طارق صبري يقدم عرضا بمناسبة عيد الشرطة

شارك الفنان طارق صبري جزءا من العرض الذي قدمه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة مع جمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب صبري معلقًا على الفيديو: "بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. قدمنا العرض الفني لاحتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة .... كل عام و مصر بخير".