ابنة الفنانة شويكار تكشف عن سبب إفساد الصور النادرة لوالدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منة الله الجواهرجي، نجلة الفنانة الراحلة شويكار، عن سر إفساد الصور النادرة لوالدتها، مُشيرة إلى أنها لم تكن تعرف مكان الصور قبل تعرضها للتلف.

وقالت منة الله الجواهرجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسينى، في برنامجه "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن والدتها الفنانة الراحلة شويكار كانت معلقة صورها في "البلكونة"، وأنه عندما تساقطت الأمطار تسبب في تلف كل هذه الصور.

وأضافت منة الله الجواهرجي:" الأمطار أفسدت كل صورها النادرة التى كانت محتفظة بها لكواليس أعمالها مع كل الفنانين، وللأسف ماكنتش أعرف مكان الصور، والأمطار بوظت الدنيا كلها، كل الصور باظت خالص للأسف ومفيش حاجة ممكن تتصلح".

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا يوم ١٤ أغسطس عن عمر ناهز 82 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين، وتعرضت شويكار قبل عدة أشهر لأزمة صحية نتيجة معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها تعرضت لشائعات عديدة منها اصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة.