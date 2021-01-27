تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في "خلي بالك من زيزي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، مع الفنانة أمينة خليل، ويُجسد خلال الأحداث دور والدها، حيث أنها تعاني من المشاكل الزوجية، ويُجسد الفنان محمد ممدوح دور المحامي الخاص بها، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار درامي واجتماعي.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد الله، بطولة هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادى ألفونس، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

والجدير بالذكر أن أمينة خليل يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "وقفة رجالة"، وهو بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، صفاء الطوخي، ايمان السيد، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي.