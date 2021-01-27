هكذا تظهر إنجي المقدم ضمن أحداث "هجمة مرتدة" مع أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وتجسد دور مهم أمام الفنان أحمد عز، ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة على الإنتهاء تمامًا من التصوير.

ويجسد الفنان أحمد عز خلال الأحداث دور شاب يعمل في الخارج، تسعى المخابرات الأجنبية لتجنيده، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصرية ويتم تدريبه على أعلى مستوى، عن طريق نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يقوم بعملية خداع لتلك الأجهزة المعادية

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.

وفي سياق آخر، تشارك إنجى المقدم في رمضان المقبل أيضًا من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي،

أسماء أبو اليزيد، بشرى، أحمد شاكر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج بيتر ميمي، تأليف هاني سرحان، انتاج شركة سينرجى، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة كريم عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة.