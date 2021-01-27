مصطفى درويش يلتقي بـ نيللي كريم مُجددًا في"ضد الكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.

ويُعد ذلك المسلسل هو التعاون الثاني على التوالي الذي يجمع بين نيللي كريم، ومصطفى درويش بعد تقديمهم خلال العام الماضي مسلسل "بـ 100 وش"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري .

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى درويش الدرامية حكاية "ربع قيراط " التي تم عرضها مؤخرًا عبر قناة "DMC" ضمن أحداث مسلسل"الإ أنا"، وهي بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، محمد الصاوي، وهي من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، شريف يسري.