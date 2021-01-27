درة تتزوج من إياد نصار في فيلم "الكاهن"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة درة حاليًا تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الكاهن"، و تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تقع في غرام الفنان إياد نصار ثم يتزوجا بعد ذلك.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة تسبب في انقلاب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث عن القاتل طوال الأحداث، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي، وكوكبة مميزة من النجوم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، وهو بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، زينة منصور، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تألف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم.