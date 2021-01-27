الموت يُفجع الفنان تامر شلتوت

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة والده، وعن موعد دفن وتشييع جثمانه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان تامر شلتوت صورة له برفقة والده الراحل، وعلق عليها قائلاً :"انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور/محمد شلتوت".

وتابع تامر شلتوت قائلاً :"و سيتم الصلاة علي المتوفي في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر، و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر، و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".

وأضاف تامر شلتوت :" اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

واختتم تامر شلتوت كلامه قائلاً :" إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان تامر شلتوت حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.