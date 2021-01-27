الليلة.. حكيم يطرح أغنيته الجديدة "عدى الغزال"

نشر حكيم أمس صورة له، وعلق عليها قائلاً: "اسمعوا أغنيتى الجديدة عدى الغزال بكرة على اليوتيوب الساعة 6 مساءً".

وفي سياق آخر، طرح حكيم مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حكيم الليلة لطرح أغنية جديدة تحمل طرح عنوان" عدى الغزال"، وكان حكيم قد أعلن عن موعد طرح تلك الأغنية من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".