درة تخطف أنظار مُحبيها بفستان أخضر..ومتابعيها :"ما بنشوف متل جمالك "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة درة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم بعض التفاصيل المتعلقة باليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية فستان باللون الأخضر، يتسم بوجود كم واحد طويل فقط، والكتف الآخر بدون أكمام، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

وجاءت التعليقات كالآتي :"جمال تونس واللي منها مش تقولي المصرية أحسن وأجمل"، "بحبك أوي يا قمر جميلة ورقيقة وأنيقة"، "ما بشوف متل جمالك"، "قمر".

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة درة حاليًا تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "الكاهن"، و تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تقع في غرام الفنان إياد نصار ثم يتزوجا، وتحدث جريمة قتل بعد ذلك تسبب في انقلاب حياتها رأسًا على عقب، ويتم البحث عن القاتل طوال أحداث الفيلم.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي، وكوكبة مميزة من النجوم.