تفاصيل شخصية محمد عز في مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ويُجسد خلال الأحداث دور محامي وهو شخص قريب من الفنانة حنان مطاوع ويكون بجانبها في كل المواقف التي تتعرض لها في حياتها.

مسلسل "ورد" من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، بطولة حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، فتوح أحمد، سارة الشامي، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد عز الدرامية مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوي عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي.

والجدير بالذكر أن، محمد عز يشارك حاليًا في فيلم"في عز الضهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم سرور، بطولة محمود حجازي، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، مينا مسعود، محمد علي رزق.