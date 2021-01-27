غدًا.. رامي جمال يطرح أغنية "ولسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح أول أغنيات ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان"ولسه"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامي جمال تغريدة جديدة احتوت على مقطع من أغنيته الجديدة:"في إيدك كانت النعمة وفي إيديكي ما تخسريهاش، في ناس لما بتتعود علي النعمة ما بتشوفهاش".

وتابع رامي جمال قائلًا:"بكرة الساعة ٥ ميعادنا إن شاء الله تعجبكم".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم