عاجل.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "الاختيار2"

القاهرة - محمد ابراهيم - حصل ""، على الصور الأولى من كواليس مسلسل "الأختيار2"، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

ويقوما مكي وعبدالعزيز بتصوير بعض مشاهد المسلسل في نزلة السمان بمحافظة الجيزة، وسط حراسات أمنية مشددة.

وظهرا أحمد مكي وكريم عبدالعزيز أثناء التصوير وهما يرتديان ملابس الشرطة المصرية، وسط عدد كبير من قوات الشرطة التي قامت بدورها في تأمين التصوير.

وظهرت عربات الشرطة والقوات المسلحة التي من المقرر استخدامهم في بعض مشاهد العمل الدرامي الذي يناقش العديد من القضايا الواقعية التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة من أجل الحفاظ على سلامة الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي انتهى من تصوير مشاهده داخل أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة شبرامنت، حيث أنه من المقرر أن يظهر كضيف شرف في أحد حلقات المسلسل الذي يخوض به النجمان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز السباق الرمضاني المقبل 2021.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي، أعلن من قبل الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل والذي تم تصويرها في أماكن متعددة داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

"الاختيار 2"، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي،وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

وقدم النجم أمير كرارة الجزء الأول من مسلسل الأختيار في الموسم الرمضاني السابق وحقق نسب مشاهدة عالية.