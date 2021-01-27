.أعلنت الإعلامية أروى، عن شفائها من فيروس كورونا المستجد

".نشرت أروى جودة ، عبر خاصية القصص المصورة لإنستجرام، صورة تجمعها مع ابنتها وكتبت معلقة: "أخيرا سلبية وتفاعل الجمهور مع آروي بالتعليقات متمنين لها الشفاء العاجل : ربنا يشفيكي، الحمد الله أنك بخير يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحمد الله إنك بخير.. الجمهور يدعو لـ أروي بعد تعافيها من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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