نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "وقفة رجالة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي عشرة أفلام، تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وهم "وقفة رجالة"، "الصندوق الأسود"، "ريما"،"حظر تجول"، "الخطة العايمة"،"صابر وراضي"، "زنزانة 7"،"توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "خان تيولا"، وجاءت إيرادات أمس الثلاثاء لهذه الأفلام كالآتي:

وقفة رجالة

حقق فيلم "وقفة رجالة" نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات، وجاءت إيراداته نحو 230 ألف و297 جنيهًا، وهو بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، محمد سلام، شريف دسوقي، أمينة خليل، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سوسن بدر، صفاء الطوخي، إيمان السيد.

ريما

وجاء فيلم "ريما" في المركز الثاني، حيث حقق نحو 15 ألف و601 جنيه، وهو من تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام، إنتاج عمرو طنطاوي، وهو بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة.

الخطة العايمة

وجاء فيلم "الخطة العايمة"، في المركز الثالث، حيث بلغت إيراداته نحو 15 ألف و536 جنيهًا، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.

الصندوق الأسود

وجاء فيلم "الصندوق الأسود" في المركز الرابع، حيث حققت إيراداته نحو 7 آلاف و141 جنيهًا، وهو قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وهو بطولة الفنانة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال.

صابر وراضي

وجاء في المركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، حيث بلغت إيراداته نحو ألف و849 جنيهًا، وهو بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، وكوكبة مميزة من، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد السبكي.

عفريت ترانزيت

كما احتل فيلم "عفريت ترانزيت" المركز السادس، حيث بلغت إيراداته نحو ألف و710 جنيهات وهو من إخراج ياسر هويدي، بطولة الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، أسماء أبو اليزيد، محمود الليثي، محمد جمعة، محمود حافظ، وكوكبة مميزة من النجوم.

زنزانة 7

وجاء فيلم "زانزانة 7" في المركز السابع، وبلغت إيراداته 975

جنيهًا، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

وبلغت إيرادات فيلم "توأم روحي" ألف و633 جنيهًا، وهو بطولة الفنان حسن الرداد، التونسية عائشة بن أحمد، أمينة خليل، تأليف أماني التونسي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

حظر تجول

ونال فيلم "حضر تجول" إيرادات بلغت نحو 862 جنيها فقط، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

خان تيولا

وحقق فيلم "خان تيولا" إيرادات نحو 366 جنيهًا، وهو بطولة وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبد الواحد، علي الشجيري، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي، والمطرب عز الأسطول، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.