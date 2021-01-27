قبل الطرح.. تعرف على كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

وتقول كلمات الأغنية، ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش.. ولما وأنتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش.. وتسألي معقول مسألش واسمي في الكلام متقالش.. ومن خوفهم على زعلك.. يجاوبوكي مبيحكيشهاتيلك صبر على الحرمان يقويكي.. مفيش ولا حاجة من ندمك هتحميكي.. شوفيلك حل في دموعك بعيد عني.. أنا نسيتك لكن مقدرش أنسيكيفي إيدك كانت النعمة وفي إيديكي متخسرهاشفي ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاشهترجعي بعدين بالوقت لأيام فات عليها الوقت..هتفتكري اللي أنا نسيته.. وضيعته زمان ببلاش.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وماستر أحمد إبراهيم، مخرج منفذ شادي قاسم.