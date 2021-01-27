عمر كمال يتألق في إعلان جديد لصالح إحدى شركات المحمول

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق نجم المهرجانات عمر كمال، في إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات المحمول، والذي تم عرضه لأول مرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشارك عمر، في الإعلان نجم الراب مروان موسى، وبيري، وشيكو، وهشام ماجد.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال كمال، أغنية "سوق الصحاب"، ويشاركه مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب أول ما جاعو جم كلوني.. أنا قلبي كاره أفعالكو حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمة إخوات خسارة فيكو وفي أشكالكوو".

