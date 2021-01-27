احتفل اليوم الأربعاء، الفنان هشام سليم بعيد ميلاده الـ"62" والذي قدم العديد من الإعمال الفنية الناجحة.
وتزوّج الفنان هشام سليم مرتين، الأولى من أم بناته وانفصلا منذ عدة سنوات، وقد رزق من تلك الزيجة ببتين هما "زين الشرف" و"قسمت"، الا انه فاجأ الجميع مؤخرا بانه لا يعلم شيئا عن بناته بعد انفصاله عن والدتهما.
وأضاف: انه حاول التواصل معهما أكثر من مرة، وإعادة العلاقات الأسرية بينهم مرة أخرى الا أنهما كانا يرفضان تلك المحاولات، مؤكدًا أن والدتهما تقوم بالتأثير عليهما بسبب المشاكل المادية، والنزاع القضائي بينهما.
واستكمل "سليم" أنه تحدث معهم قبل ذلك حول مدى حبه لهم، حتى أنه رفض الإنجاب من زوجته الثانية من أجلهم، الا أن تلك الكلمات لم تشفع له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "فى عيد ميلاده الـ"62".. تعرف على سر مقاطعة بنات هشام سليم له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.