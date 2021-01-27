زيزي عادل تستعد لطرح أغنية "خد" اليوم

تستعد الفنانة زيزي عادل، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خد" اليوم الأربعاء وذلك عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

أغنية "خد" كلمات والحان: زيزي عادل وأحمد البرازيلي، وتوزيع: وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زيزي عادل، أغنية "كل يوم" من مسلسل "ضربة معلم" والتي قامت بغنائها في الحلقة الأخيرة من العمل.

"ضربة معلم" بطولة: محمد رجب، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، سلوى عثمان، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، محمد عز، رياض الخولي، تأليف : أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج : إسماعيل فاروق إنتاج : Synergy #Synergy​ تامر مرسي شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.