نسرين طافش: مسلسل الوجه الآخر سلط الضوء على قضايا هامة

قالت الفنانة نسرين طافش إن مسلسل" زنا المحارم" الذي عرض مؤخرا ناقش موضوع وهو "زنا المحارم" حيث أنه من الموضوعات الهامة.

وأضافت نسرين لـ"صدي البلد": فكرة "زنا المحارم " لم تقلقني نهائيا لأن هذه المشكلة نراها في كل أنحاء العالم، أريد أن ينتهي العمل من أجل معرفة كيفية معالجة هذه الموضوع من خلال المسلسل، بطبيعتي لا أحب أن أتحدث في موضوع قبل معرفة كيفية تناوله كما ذكرت.

وتابعت: "أيضا العلاقة غير الشرعية بين الزوج وشقيقة زوجته، التي لم يكن يعلم أنها شقيقتها، حيث قُدّمت له كصديقة، حيث تحتاج تسليط المزيد من الأضواء".

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.