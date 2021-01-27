من بين أحب الأشياء لقلبي.. شام الذهبي برفقة حصانها

نشرت شام الذهبي صورا جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت شام الذهبي في الصور برفقه حصان ، وعلقت علي الصورة قائله : " من أحب الأشياء إلى قلبي".

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق"