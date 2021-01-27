الاهرامات تستقبل منتخبات البرتغال وبولندا والبرازيل و١٥٠ اعلاميا اجنبيا

استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم منتخبات البرتغال، وبولندا، والبرازيل لكرة اليد المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر من ١٣-٣١ يناير.

كما استقبلت المنطقة ١٥٠ اعلاميا وصحفيا اجنبيا من الذين شاركوا في تغطية البطولة.

وذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وقد حرص لاعبو المنتخبات والوفد الإعلامي على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم.

وخلال الايام الماضية زار المنطقة أعضاء منتخبات كل من روسيا، وتشيلي، والسويد، والنمسا وفرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة.