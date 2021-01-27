"في بيتنا روبوت" يتصدر الأكثر مشاهدة على يوتيوب مصر والدول العربية (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبه وليلى ـحمد زاهر ودلال عبدالعزيز، تصدر المشاهدات علي يوتيوب بعد عرض الثلاث حلقات الأولي منه علي قناة Cbc وابتداء من الحلقة الثانية تصدر المسلسل المقاطع الأكثر مشاهدة في مصر علي اليوتيوب؛ فضلا عن دخول المسلسل تريند في الدول العربية.

وكان المسلسل قد تصدر بحث جوجل بعد عرض حلقته اأاولي في مفاجأة لصناع العمل.

"في بيتنا روبوت" من إنتاج سينرجي وروزناما وبطوله شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبه وليلي احمد زاهر ودلال عبدالعزيز ومجموعة من نجوم الشرف ومن إخراج وليد الحلفاوي.