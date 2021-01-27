فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ"كورونا" وتطلب من جمهورها الدعاء

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة فيفي عبده، على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، وذلك بعد انتشار شائعة تزعم إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"معنديش كورونا؛ لإني كنت محافظة على نفسي، وحالتي الصحية ووجع رجلي منعني من الحركة والنزول من البيت، ولا روحت مهرجان ولا فرح، ولا زورت ميت ولا صاحي، ربنا عالم بحالي وحماني من كورونا".

وأضافت فيفي عبده: "بطمن جمهوري بشكل رسمي على حالتي، وبحمد ربنا على كل اللي يجبهولي، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا وأنا عيانة وفي شدة، ومحتاجة دعائكم دايمًا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، حورية فرغلي، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.