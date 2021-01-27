رسالة قوية من عباس ابو الحسن لجمهوره بعد القبض على الطبيب المتحرش

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة شكر لكل من وقف بجانبه وسانده حتى تم القبض على طبيب الأسنان المتحرش باسم سمير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عباس أبو الحسن منشورًا قال فيه :"بعد نضال دام أكثر من ستة اشهر كللت مجهوداتنا انا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود، مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادًا في الأرض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة و منصب ديني، طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودًا وقد نال كثيرا منهم من اعتداءاته نصيبًا كبيرًا".

وأضاف عباس أبو الحسن: "لو كنت سمعت نصايح من حولي ومحاولتهم أثنائي عن عزمي، خوفا علي من إدراج اسمي في حدث مشين، قد يؤثر سلبًا على كشخصية عامة، أو أن أتعرض للمسائلة القانونية وربما السجن، ما كنت أقدمت أو أستمريت في سعي لإيقاف هذا المجرم".

وتابع عباس أبو الحسن قائلاً:" أقدمت على ذلك يقينًا مني أن هذا التصدي لا خيار فيه أن إيقافه هو واجب حتمي وأن أكون صوتًا لمن لا صوت لهم، إن المئات ممن سيتعرضوا لوصمات نفسية مريرة من جراء استمراره في الايقاع بالأطفال والشباب والعاملون والدكاترة المترددون أو العاملون بعياداته ذنبهم كان سيقع علي عاتقي وضميري وأخلاقي".

واختتم كلامه قائلاً: "أشكر أبو العنين المحامي، تميم يونس، وائل النقراشي وكل من ملكوا الشجاعة لمساندتي ومشاركتي هذه المعركة، كل شخص أرسل لي شهادته وهو في غاية الحيرة والشك والتردد لكنه وثق بي، كل من ساهم في هذة الحملة الرائعة الناجحة،شهود الاثبات الذي لا أستطيع ذكر اسمائهم حفاظًا عليهم، كل من شير بوستاتي العديدة، كل الصحافة، النيابة العامة ورجالها الشرفاء، وزارة الداخلية ورجال المباحث وأولا وأخيرًا سيادة معالي النائب العام، حماكم الله وسدد خطاكم".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان عباس أبو الحسن في مسلسل "عمر الناجى"حرب طروادة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه قريبًا عبر منصة watch it الإلكترونية، وهو بطولة أمير كرارة، نور، وكوكبة مميزة من، وسيعرض في 8 حلقات على عدة أجزاء، وهو من انتاج شركة سينرجي .