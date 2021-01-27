"حادث قلب" لكارلوس عازار وستيفاني صليبا للمنتجة مي أبي رعد على MTV اللبنانية

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت قناة MTV اللبنانية في عرض مسلسل "حادث قلب"، من انتاج شركة G8 prod اللبنانية للمنتجة مي أبي رعد زوجة المخرج ميلاد أبي رعد المشرف العام على العمل وابي رعد معروف في مصر بأنه المشرف العام على قناة القاهرة والناس والحائز على عدة جوائز عربية .

مسلسل حادث قلب من بطولة كارلوس عازار، وستيفاني صليبا، وتدور أحداث المسلسل حول قصة اجتماعية ورومانسية تراجيدية تشهد الكثير من التشويق.

ويقوم كارلوس عازار بدور "فادي" وهو سائق تاكسي فقير ستجمعه قصة حب بستيفاني عطالله بدور "سمر" الفتاة المنحدرة من عائلة غنية، وتشهد أحداث المسلسل مفاجآت غير متوقعة وصادمة تنتظر "فادي" و"سمر" اللذين سيكتشفان أن ماضياً يجمعهما.

وبشارك في البطولة علي الخليل كريستين شويري ،كارول عبود، داليدا بارود ، جان دكاش، وسام صليبا ، يارا فارس و عصام مرعب ، ونخبة من النجوم اللبنانيين، ومن انتاج مي أبي رعد، وكتابة وليد زيدان، واخراج رندا علم.

تمتلك المنتجة مي أبي رعد، سجلا كبيرا من الأعمال الفنية الدرامية الناجحة والتي تلقى صدى كبير في العاصمة اللبنانية ببيروت، كما تعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها المنتجة مي أبي رعد مع محطة MTV لعرض مسلسل "حادث قلب".