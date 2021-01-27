نشرة الفن.. وفاة والد الفنان تامر شلتوت ونجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

وفاة والد الفنان تامر شلتوت

أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة والده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الإعلامية أسما شريف منير مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعلنت الإعلامية أروى، عن شفائها من فيروس كورونا المستجد

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر تطورات أبرزها تعود "لؤلؤ" إلى عملها، وتحيي حفلا ناجحا وتقدم دويتو مع محمود الليثي، وهذا النجاح يغضب كامليا.

تخطى فيديو كليب "مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد 3 ايام من طرحه عبر قانته الرسمية بموقع اليوتيوب

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.