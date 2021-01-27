شاهد .. شقيقة أصالة في حفل زفافها

نشرت ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة صورًا لها في حفل زفافه عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "إنسجرام".
ونشرت صورة لها بفستان الزفاف مع عريسها، وهو يقبل جبينها، وتوالت تعليقات التهاني عليها.
وكانت أصالة على خلاف مع شقيقتها ريم وانقطعا لأكثر من 7 سنوات وسط حرب كلامية بينهما وصلت لوسائل الإعلام بسبب اعتراض كل منهما على الأوضاع السياسية في سوريا.
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