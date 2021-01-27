شاهد .. رقص كنزي عمرو دياب في الشارع

نشرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب ، مجموعة من الفيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت كنزي دياب في الفيديو وهي ترقص في الشارع برفقة صديقتها . يذكر أن عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.

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